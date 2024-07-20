Benzin ya da motorinde indirim ya da zam var mı? İşte 20 Temmuz 2024 akaryakıt fiyatları
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Peki bugün akaryakıtta zam ya da indirim var mı? İşte 20 Temmuz benzin, motorin fiyatları...
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.
Son olarak 6 aylık enflasyonun netleşmesinin ardından ÖTV zammı uygulandı. Bu orana göre benzinde 2.21 lira, motorinde 2.07 lira zam geldi.
20 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 44.87 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 44.83 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22.80 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 45.00 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 44.90 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22.93 TL