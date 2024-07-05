Benzin ya da motorinde zam ya da indirim var mı? (İşte 5 Temmuz 2024 güncel akaryakıt fiyatları)
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına ağırlıklı olarak zam şeklinde yansımaya devam ediyor. Peki bugün benzin, motorin ve LPG'de zam ya da indirim var mı? İşte 5 Temmuz 2024 güncel akaryakıt fiyatları...
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının ardından altı aylık üretici enflasyonu belli oldu. Yaklaşık yüzde 20'yi bulan üretici enflasyonu, akaryakıttaki maktu Özel Tüketim Vergisi'ni (ÖTV) de değiştirdi. Bu orana göre benzine 2.21 lira, motorine 2.07 lira zam geldi.
Bu zamların ardından iki kategoride de tabela İstanbul'da 45 liraya, Ankara ve İzmir'de ise 46 liraya dayandı.
5 TEMMUZ İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 44.47 TL
Motorin litre fiyatı: 44.49 TL
LPG litre fiyatı: 22,51 TL