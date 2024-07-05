Benzin ya da motorinde zam ya da indirim var mı? (İşte 5 Temmuz 2024 güncel akaryakıt fiyatları)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının ardından altı aylık üretici enflasyonu belli oldu. Yaklaşık yüzde 20'yi bulan üretici enflasyonu, akaryakıttaki maktu Özel Tüketim Vergisi'ni (ÖTV) de değiştirdi. Bu orana göre benzine 2.21 lira, motorine 2.07 lira zam geldi.