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  4. Benzin ya da motorine zam ya da indirim var mı? İşte 3 Ağustos 2024 akaryakıt fiyatları

Benzin ya da motorine zam ya da indirim var mı? İşte 3 Ağustos 2024 akaryakıt fiyatları

Benzin ya da motorin fiyatında zam ya da indirim var mı? 3 Ağustos Cumartesi günü benzin, motorin ve LPG litre fiyatları ne oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Benzin ya da motorine zam ya da indirim var mı? İşte 3 Ağustos 2024 akaryakıt fiyatları - Sayfa 1

Son olarak motorin (mazot) ve benzin fiyatlarına peş peşe zam yapılmıştı.

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Benzin ya da motorine zam ya da indirim var mı? İşte 3 Ağustos 2024 akaryakıt fiyatları - Sayfa 2

Son olarak motorin (mazot) ve benzin fiyatlarına peş peşe zam yapılmıştı.

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Benzin ya da motorine zam ya da indirim var mı? İşte 3 Ağustos 2024 akaryakıt fiyatları - Sayfa 3

Son olarak cuma günü hem benzin hem de motorin litre fiyatına 10'ar kuruş zam yapıldı.

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Benzin ya da motorine zam ya da indirim var mı? İşte 3 Ağustos 2024 akaryakıt fiyatları - Sayfa 4

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 3 AĞUSTOS CUMARTESİ

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 45.07 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43.57 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22.80 TL

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