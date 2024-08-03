Benzin ya da motorine zam ya da indirim var mı? İşte 3 Ağustos 2024 akaryakıt fiyatları
Benzin ya da motorin fiyatında zam ya da indirim var mı? 3 Ağustos Cumartesi günü benzin, motorin ve LPG litre fiyatları ne oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Son olarak motorin (mazot) ve benzin fiyatlarına peş peşe zam yapılmıştı.
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Son olarak motorin (mazot) ve benzin fiyatlarına peş peşe zam yapılmıştı.
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Son olarak cuma günü hem benzin hem de motorin litre fiyatına 10'ar kuruş zam yapıldı.
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İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 3 AĞUSTOS CUMARTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 45.07 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43.57 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22.80 TL
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