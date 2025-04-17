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Benzin zammı tabelaya yansıdı: İşte 17 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansıyor. Benzinin litre fiyatında 1 lira zam geldi. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 17 Nisan 2025 Perşembe gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Benzin zammı tabelaya yansıdı: İşte 17 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Sayfa 1

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Benzinin litre fiyatında 1 liralık artış yaşandı.

Peki, 17 Nisan 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 17 Nisan 2025 Perşembe gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

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Benzin zammı tabelaya yansıdı: İşte 17 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Sayfa 2

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.15 TL

Motorin litre fiyatı: 44.37 TL

LPG litre fiyatı: 27.39 TL

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Benzin zammı tabelaya yansıdı: İşte 17 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Sayfa 3

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.00 TL

Motorin litre fiyatı: 44.25 TL

LPG litre fiyatı: 26.79 TL

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Benzin zammı tabelaya yansıdı: İşte 17 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Sayfa 4

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.75 TL

Motorin litre fiyatı: 45.16 TL

LPG litre fiyatı: 27.29 TL

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