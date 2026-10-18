Benzinde dev indirim beklentisi: İşte 18 Ekim 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Bu gelişmeler, vatandaşların “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?”, “LPG fiyatları güncel ne kadar?” gibi sorulara yanıt aramasına neden oluyor. İşte 18 Ekim 2026 Pazar günü itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…
Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
Vatandaşlar, günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek için “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?”, “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” gibi sorulara yanıt arıyor.
20 Ekim Salı gününden itibaren benzinin litre fiyatında 4,30 liralık indirim yapılması öngörülüyor. İndirimin pompaya yansımasıyla birlikte akaryakıt istasyonlarındaki fiyat tabelalarının değişmesi bekleniyor.
Peki, 18 Ekim 2026 Pazar günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…