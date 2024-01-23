Benzine büyük zam yolda (23 Ocak güncel akaryakıt fiyatları)

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarında otomatik ÖTV artışı nedeniyle fiyat artışına gidilmesinin ardından benzine de zam haberi daha geldi. 20 Ocak'ta motorin fiyatlarına 1 lira 15 kuruşluk zam gelmişti.

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