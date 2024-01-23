Benzine büyük zam yolda (23 Ocak güncel akaryakıt fiyatları)
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla akaryakıt fiyatları da değişiyor. Motorine gelen 1 lira 15 kuruşluk zammın ardından benzinde de zam bekleniyor. Benzinde gece yarısından itibaren 1,46 TL fiyat artışı öngörülüyor. Peki, 23 Ocak 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarında otomatik ÖTV artışı nedeniyle fiyat artışına gidilmesinin ardından benzine de zam haberi daha geldi. 20 Ocak'ta motorin fiyatlarına 1 lira 15 kuruşluk zam gelmişti.
3 Ocak'ta ÖTV'de yapılan düzenleme sonrası benzinin litre fiyatı 2 lira 31 kuruş, motorin litre fiyatı 2 lira 15 kuruş ve LPG litre fiyatı da 1 lira artmıştı. Motorin fiyatlarına 41 kuruş indirim gelmişti.
Benzine zam ne kadar zam geliyor?
Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren zam bekleniyor. Benzinde 1,46 TL fiyat artışı öngörülüyor.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,91 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,82 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,26 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,19 TL