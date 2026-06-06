Benzine indirim geldi: İşte 6 Haziran 2026 güncel akaryakıt fiyatları
ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerde ateşkesin sağlanabileceği ihtimaliyle brent petrol 93 dolara kadar geriledi. Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına da indirim olarak yansıdı. Bu günden itibaren benzine indirim geldi. Peki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? İşte 6 Haziran 2026 güncel akaryakıt fiyatları...
Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti. Petrol fiyatlarındaki gerileme akaryakıta indirim olarak yansıdı.
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Eşel mobil sistemi nedeniyle 50 kuruşluk indirim gerçekleşti ve bugünden itibaren tabelaya yansıdı.
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