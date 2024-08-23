Benzine indirim geldi: Motorine indirim, LPG'ye zam yolda
Benzin fiyatlarına yapılan 1 lira 45 kuruşluk indirim, gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. Peki, motorine ve LPG'nin litre fiyatında zam ya da indirim var mı? İndirimin ardından benzinin litre fiyatı ne kadar oldu? İşte 23 Ağustos 2024 Cuma günü güncel akaryakıt fiyatları...
Brent petrol fiyatlarında düşüş sürüyor. 23 Ağustos 2024 sabahında Brent petrol, 77 dolar bandında işlem görüyor.
Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte, akaryakıt fiyatlarında da düşüş beklentisi oluştu.
Akaryakıt fiyatları bugünden geçerli olacak şekilde yeniden değişti.
Benzin fiyatlarında yapılan 1 lira 45 kuruşluk indirim, gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.
MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR
NTV'de yer alan habere göre motorin grubunda ise bu gece yarısından geçerli olmak üzere 91 kuruşluk bir indirim bekleniyor.