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Benzine indirim geldi: Motorine indirim, LPG'ye zam yolda

Benzin fiyatlarına yapılan 1 lira 45 kuruşluk indirim, gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. Peki, motorine ve LPG'nin litre fiyatında zam ya da indirim var mı? İndirimin ardından benzinin litre fiyatı ne kadar oldu? İşte 23 Ağustos 2024 Cuma günü güncel akaryakıt fiyatları...

Benzine indirim geldi: Motorine indirim, LPG'ye zam yolda - Sayfa 1

Brent petrol fiyatlarında düşüş sürüyor. 23 Ağustos 2024 sabahında Brent petrol, 77 dolar bandında işlem görüyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte, akaryakıt fiyatlarında da düşüş beklentisi oluştu.

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Benzine indirim geldi: Motorine indirim, LPG'ye zam yolda - Sayfa 2

Akaryakıt fiyatları bugünden geçerli olacak şekilde yeniden değişti.

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Benzine indirim geldi: Motorine indirim, LPG'ye zam yolda - Sayfa 3

Benzin fiyatlarında yapılan 1 lira 45 kuruşluk indirim, gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.

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Benzine indirim geldi: Motorine indirim, LPG'ye zam yolda - Sayfa 4

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

NTV'de yer alan habere göre motorin grubunda ise bu gece yarısından geçerli olmak üzere 91 kuruşluk bir indirim bekleniyor.

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