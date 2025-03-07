  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Benzine indirim geldi, tabela değişti: Motorine de indirim geliyor (7 Mart 2025 akaryakıt fiyatları)

Benzine indirim geldi, tabela değişti: Motorine de indirim geliyor (7 Mart 2025 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla beraber benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 7 Mart 2025 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Benzine indirim geldi, tabela değişti: Motorine de indirim geliyor (7 Mart 2025 akaryakıt fiyatları) - Sayfa 1

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

1 | 6
Benzine indirim geldi, tabela değişti: Motorine de indirim geliyor (7 Mart 2025 akaryakıt fiyatları) - Sayfa 2

BENZİN FİYATINA İNDİRİM GELDİ

Benzine 2 lira 6 kuruş indirim geldi. Değişiklik gece yarısı fiyata yansıtıldı. 

Benzin fiyatında bu hafta iki indirim yapıldı. Salı günü 1,15, bugünden itibaren de 2,06 TL indirim gerçekleştirildi.

2 | 6
Benzine indirim geldi, tabela değişti: Motorine de indirim geliyor (7 Mart 2025 akaryakıt fiyatları) - Sayfa 3

MOTORİNE DE İNDİRİM GELİYOR

Benzinden sonra motorinde de indirim bekleniyor.

Gece yarısından geçerli olmak üzere motorinde 1,35 TL indirim bekleniyor.

3 | 6
Benzine indirim geldi, tabela değişti: Motorine de indirim geliyor (7 Mart 2025 akaryakıt fiyatları) - Sayfa 4

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI...

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 46.65 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 43.37 satılıyor.

4 | 6