Benzine indirim geldi, tabela değişti: Motorine de indirim geliyor (7 Mart 2025 akaryakıt fiyatları)
Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla beraber benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 7 Mart 2025 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
BENZİN FİYATINA İNDİRİM GELDİ
Benzine 2 lira 6 kuruş indirim geldi. Değişiklik gece yarısı fiyata yansıtıldı.
Benzin fiyatında bu hafta iki indirim yapıldı. Salı günü 1,15, bugünden itibaren de 2,06 TL indirim gerçekleştirildi.
MOTORİNE DE İNDİRİM GELİYOR
Benzinden sonra motorinde de indirim bekleniyor.
Gece yarısından geçerli olmak üzere motorinde 1,35 TL indirim bekleniyor.