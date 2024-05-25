Benzine indirim geldi: Tabelada fiyat değişti (25 Mayıs 2024 güncel akaryakıt fiyatları)
Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla birlikte benzin ve motorin fiyatları da indirim ya da zam olarak değişkenlik gösteriyor. Peki bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 25 Mayıs 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar oldu? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı ne kadar?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
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BENZİNE İNDİRİM GELDİ
Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş pompaya indirim olarak yansıdı.
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Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 38 kuruş indirim geldi.
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MOTORİN FİYATINA ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?
Motorinde ise fiyat değişikliği olmadı.
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