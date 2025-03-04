Benzine indirim geldi, tablo değişti: İşte 4 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Benzinin litre fiyatına 1 lira 15 kuruş indirim yansıtıldı.

Peki, 4 Mart 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 4 Mart 2025 Salı gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları: