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  4. Benzine indirim geldi, tablo değişti: İşte 4 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzine indirim geldi, tablo değişti: İşte 4 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Benzinin litre fiyatına 1 lira 15 kuruş indirim geldi. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 4 Mart 2025 Salı gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Benzine indirim geldi, tablo değişti: İşte 4 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Sayfa 1

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Benzinin litre fiyatına 1 lira 15 kuruş indirim yansıtıldı.

Peki, 4 Mart 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 4 Mart 2025 Salı gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

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Benzine indirim geldi, tablo değişti: İşte 4 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Sayfa 2

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.39 TL

Motorin litre fiyatı: 46.65 TL

LPG litre fiyatı: 27,59 TL

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Benzine indirim geldi, tablo değişti: İşte 4 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Sayfa 3

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.24 TL

Motorin litre fiyatı: 46.54 TL

LPG litre fiyatı: 26.99 TL

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Benzine indirim geldi, tablo değişti: İşte 4 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Sayfa 4

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.94 TL

Motorin litre fiyatı: 47.36 TL

LPG litre fiyatı: 27.49 TL

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