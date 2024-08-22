Benzine indirim geliyor... İşte 22 Ağustos 2024 güncel akaryakıt fiyatları
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Sektör kaynaklarına göre benzin fiyatlarında 1 lira 46 kuruşluk indirim bekleniyor. Peki 22 Ağustos 2024 Perşembe günü benzin, mazot ve LPG'de son güncel rakamlar ne?
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarında da indirim ve zam haberlerini beraberinde getiriyor.
Brent petrol fiyatlarında düşüş sürüyor.
22 Ağustos 2024 sabahında Brent petrol, 75 dolar bandında işlem görüyor.
BENZİNE İNDİRİM GELİYOR
Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte, akaryakıt fiyatlarında düşüş beklentisi de oluşurken, sektör kaynakları benzin grubunda indirim beklendiğini açıkladı.
MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Benzin fiyatlarında 1 lira 46 kuruşluk indirim beklenirken, motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.