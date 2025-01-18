Benzine zam geldi: İşte 18 Ocak 2025 güncel akaryakıt fiyatları...
Petrol fiyatı ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar LPG, motorin ve benzin fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak benzine zam geldi. 18 Ocak 2025 Cumartesi günü İstanbul, Ankara, İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları ne? İşte detaylar...
Akaryakıt fiyatları döviz kuru ve petrol fiyatlarında yaşanan hareketliliklere bağlı olarak sürekli değişkenlik gösteriyor. Bu sebeple LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz gün motorine yapılan zammın ardından bir zam da benzine geldi. Peki bugün akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, LPG, motorin ve benzin fiyatı kaç TL? İşte 18 Ocak 2025 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, motorin ve benzin fiyatı…
BENZİNE ZAM GELDİ
Benzinin litre fiyatına 18 Ocak 2025 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 91 kuruş zam yapıldı.