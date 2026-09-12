Benzine zam geldi, litresi 80 TL'yi aştı: İşte 12 Eylül 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatı
Döviz kuru ve petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor.Benzinin litresine gece yarısı 3 lira 20 kuruş zam geldi. Peki zammın ardından benzinin litresi ne kadar oldu? Bugün benzin litre fiyatı ve motorin (mazot) litre fiyatı ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? İşte 12 Eylül 2026 Cumartesi günü güncel benzin, motorin ve LPG fiyatı...
Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, benzin, motorin ve LPG fiyatlarını yakından etkilemeye devam ediyor.
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı artırmayı sürdürüyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki değişimler sürücüler tarafından yakından takip ediliyor.
BENZİNE BÜYÜK ZAM GELDİ
Akaryakıt piyasasında yeni fiyat değişikliği devreye girdi. Benzinin litre fiyatına 3,20 TL zam yapılırken, artış bugün itibarıyla pompa fiyatlarına yansıdı.