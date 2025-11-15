Benzine zam geldi, tabela değişti: İşte 15 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarına da zam ya da indirim olarak yansıyor. Brent petrolün artmasıyla akaryakıtta tabela bir kez daha değişti. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi. Peki bugün İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu?
Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma, akaryakıtta da fiyat değişimlerini beraberinde getiriyor.
BENZİNE ZAM GELDİ
Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 30 kuruşluk zam geldi.
