Benzine zam geldi, tabela değişti! İşte 15 Temmuz 2026 benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Döviz kurundaki dalgalanmalar, Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve vergi artışları akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda benzinin litre fiyatına 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü itibarıyla geçerli olmak üzere 1 lira 55 kuruş zam yapıldı. Peki, 15 Temmuz 2026 itibarıyla benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?
Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişimler nedeniyle benzin, motorin ve LPG fiyatları gündemdeki önemini koruyor.
Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, kurdaki oynaklık ve peş peşe gelen ÖTV artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Bu gelişmeler, pompa fiyatlarında yeni değişikliklerin yaşanabileceği beklentisini güçlendiriyor.
BENZİNE ZAM GELDİ
Araç sahiplerini ilgilendiren zam yürürlüğe girdi. 15 Temmuz Çarşamba itibarıyla benzinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruşluk artış yapıldı.