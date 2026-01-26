Benzine zam gelecek: İşte 26 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzinin litre fiyatına 27 Ocak 2026 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 11 kuruş zam bekleniyor.

Peki, 26 Ocak 2026 Pazartesi itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…