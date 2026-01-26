Benzine zam gelecek: İşte 26 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzinin litre fiyatına salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 11 kuruş zam bekleniyor. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Bu gelişmeler, vatandaşların “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?”, “LPG fiyatları güncel ne kadar?” gibi sorulara yanıt aramasına neden oluyor. İşte 26 Ocak 2026 Pazartesi günü itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…
Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
Vatandaşlar, günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek için “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?”, “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” gibi sorulara yanıt arıyor.
Benzinin litre fiyatına 27 Ocak 2026 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 11 kuruş zam bekleniyor.
Peki, 26 Ocak 2026 Pazartesi itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 54.10 TL
Motorin litre fiyatı: 57.34 TL
LPG litre fiyatı: 29.29 TL