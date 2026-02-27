Benzine zam gelecek: İşte 27 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzinin litre fiyatına Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,11 lira fiyat artışı bekleniyor.

Peki, 27 Şubat 2026 Cuma itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…