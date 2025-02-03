Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 3 Şubat 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Son olarak motorinin litre fiyatına 85 kuruş indirim yapıldı.

Peki, 3 Şubat 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 3 Şubat 2025 Pazartesi gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları: