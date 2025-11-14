Benzine zam yolda: İşte 14 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Dövz kurundaki değişimler ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre akaryakıtta tabela bir kez daha değişecek. Benzine zam bekleniyor. Peki bugün akaryakıt fiyatlarında son durum ne? İşte 13 Kasım 2025 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...
Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle değişiyor. Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından merak ediliyor.
BENZİNE ZAM GELİYOR
7 Kasım’da motorine ortalama 2 lira 11 kuruş zam yapılmıştı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre akaryakıtta tabela tekrar değişecek.
Bu kez benzine zam yolda... Benzinin litre fiyatına 15 Kasım 2025 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş civarında zam yapılması bekleniyor.