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  4. Benzine zam yolda: İşte 21 Eylül 2024 güncel akaryakıt fiyatları

Benzine zam yolda: İşte 21 Eylül 2024 güncel akaryakıt fiyatları

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Peki bugün benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? Benzin ve motorin fiyatı ne kadar? Hafta içi benzine zam gelmesi bekleniyor. İşte 21 Eylül 2024 Cumartesi günü akaryakıt fiyatları...

Benzine zam yolda: İşte 21 Eylül 2024 güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 1

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarında da indirim ve zam haberlerini beraberinde getiriyor.

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Benzine zam yolda: İşte 21 Eylül 2024 güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 2

BENZİNE ZAM YOLDA

NTV'de yer alan habere göre benzine salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,20 TL zam bekleniyor.

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Benzine zam yolda: İşte 21 Eylül 2024 güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 3

Peki 21 Eylül 2024 Cumartesi günü benzin ve motorin fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?

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Benzine zam yolda: İşte 21 Eylül 2024 güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 4

Güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 41.55 TL
Motorin litre fiyatı: 41.74 TL
LPG litre fiyatı: 25.13 TL

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