Benzine zam yolda... İşte 5 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Akaryakıt fiyatlarına 7 Ocak Salı günü itibariyle zam yapılması bekleniyor. Benzin grubunda pazartesi akşamından geçerli olacak şekilde 1.27 TL fiyat artışı öngörülüyor.

Peki, 5 Ocak 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 5 Ocak 2025 Pazar gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları: