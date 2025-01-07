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  4. Benzinin ardından bir zam da motorine geliyor

Benzinin ardından bir zam da motorine geliyor

Akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam geliyor. Benzine yapılan zammın ardından motorinde de fiyat artışı bekleniyor. Motorinin litresine gece yarısından itibaren 0,98 zam yapılması öngörülüyor.

Benzinin ardından bir zam da motorine geliyor - Sayfa 1

Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor.

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Benzinin ardından bir zam da motorine geliyor - Sayfa 2

GECE YARISINDAN İTİBAREN MOTORİNE ZAM GELİYOR

Bugünden itibaren benzinde yapılan 1,27 TL'lik artışın ardından motorine de 0,98 TL'lik zam geliyor.

Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren geçerli olacak.

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Benzinin ardından bir zam da motorine geliyor - Sayfa 3

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da benzin 45,15 - 45,30 TL'den, motorin 44,66 - 44,77 TL'den satılıyor.

Ankara'da benzin 45,78 TL, motorin 45,33 TL'den satılıyor.

İzmir'de benzin 46,16 TL, motorin 45,82 TL'den satılıyor.

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Benzinin ardından bir zam da motorine geliyor - Sayfa 4

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Petrol Piyasası Kanunu'na göre 1 Ocak 2005'ten beri akaryakıttı Serbest Fiyatlandırma Sistemi uygulanıyor.

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