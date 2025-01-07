Benzinin ardından bir zam da motorine geliyor
Akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam geliyor. Benzine yapılan zammın ardından motorinde de fiyat artışı bekleniyor. Motorinin litresine gece yarısından itibaren 0,98 zam yapılması öngörülüyor.
GECE YARISINDAN İTİBAREN MOTORİNE ZAM GELİYOR
Bugünden itibaren benzinde yapılan 1,27 TL'lik artışın ardından motorine de 0,98 TL'lik zam geliyor.
Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren geçerli olacak.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul'da benzin 45,15 - 45,30 TL'den, motorin 44,66 - 44,77 TL'den satılıyor.
Ankara'da benzin 45,78 TL, motorin 45,33 TL'den satılıyor.
İzmir'de benzin 46,16 TL, motorin 45,82 TL'den satılıyor.