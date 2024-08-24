Benzinin ardından motorine indirim, LPG'ye zam geldi (İşte 24 Ağustos 2024 akaryakıt fiyatları)
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Benzinin litre fiyatına gelen indirimin ardından motorine indirim, LPG'ye ise zam geldi. İşte 24 Ağustos 2024 Cumartesi günü güncel akaryakıt fiyatları...
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurlarındaki değişiklik akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.
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Benzine gelen 1 lira 45 kuruşluk indirim sonrası motorinde de fiyatlar değişti.
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MOTORİNE İNDİRİM, LPG'YE ZAM GELDİ
Motorin grubunda 78 kuruşluk indirim pompa satış fiyatlarına yansıdı.
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Otogaza (LPG) ise 42 kuruş zam geldi.
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