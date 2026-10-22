BES’te 79 bin 272 TL için kritik eşik: Son tarih yaklaşıyor
BES’te 2026 yılı devlet katkısının tamamından yararlanmak isteyenler için ödeme süreci önem taşıyor. 79 bin 272 TL’lik üst limite ulaşmayı hedefleyen katılımcıların, özellikle kredi kartı ödemelerinde geçerli olan 15 Kasım uyarısını ve bloke sürelerini göz önünde bulundurması gerekiyor.
Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) 2026 yılı için devlet katkısından en yüksek tutarda yararlanmak isteyen katılımcılar açısından yıl sonu yaklaşırken ödeme takvimi önem kazandı.
79 bin 272 TL’lik azami devlet katkısını hedefleyenlerin, ödeme yöntemleri ve bloke sürelerini göz önünde bulundurması gerekiyor. Özellikle kredi kartıyla yapılacak ödemelerde 15 Kasım tarihi kritik bir eşik olarak öne çıkıyor.
Rekor üst limit nasıl alınır?
Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre, 2026 yılında uygulanan yüzde 20’lik devlet katkısının üst sınırından faydalanmak isteyenlerin yıllık toplam 396 bin 360 TL katkı payı yatırması gerekiyor.