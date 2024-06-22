BES'te yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor! Hangi durumda kısmi ödeme alınacak?

BES'TEN ÇIKIŞLARI ÖNLEYECEK ADIM

Mevcut durumda isteyen herkes BES'ten çıkabiliyor. Günümüzde çalışanların yüzde 75'i BES'ten çıkmış durumda. Nakit ihtiyacı, evlilik, askerlik gibi durumlardan ötürü birçok kişi BES'ten ayrılıyor. Bu nedenle hükûmet sistemden tamamen çıkmadan belirli hâllerde birikimlerin bir kısmının çekilmesine yönelik yeni düzenlemeler yaptı. Bu düzenlemelerin çoğu 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek.