BES'te yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor! Hangi durumda kısmi ödeme alınacak?
Hükümet Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) çıkışları önlemek için yeni düzenlemeler yaptı. BES'te kısmi ödeme dönemi 1 Temmuz itibarıyla başlayacak. Peki yeni sistemin avantajları ne olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, bugünkü yazısında yeni sistemin detaylarını anlattı.
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili yeni döneme giriliyor. BES'te kısmi ödeme dönemi 1 Temmuz itibarıyla başlıyor.
BES'TEN ÇIKIŞLARI ÖNLEYECEK ADIM
Mevcut durumda isteyen herkes BES'ten çıkabiliyor. Günümüzde çalışanların yüzde 75'i BES'ten çıkmış durumda. Nakit ihtiyacı, evlilik, askerlik gibi durumlardan ötürü birçok kişi BES'ten ayrılıyor. Bu nedenle hükûmet sistemden tamamen çıkmadan belirli hâllerde birikimlerin bir kısmının çekilmesine yönelik yeni düzenlemeler yaptı. Bu düzenlemelerin çoğu 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek.
İŞTE YENİ SİSTEMİN DETAYLARI
Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, BES'te yeni dönemin detaylarını anlattı. Yeni sistemin avantajları neler olacak? Hangi hallerde kısmi ödeme alınacak? Karakaş, bugünkü yazısında şu ifadelere yer verdi:
"Son düzenlemelerle birlikte Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili dikkate çeken avantajlar; kısmi çekiş hakkı, temlik hakkı, yüzde 25 yerine yüzde 30 oranında devlet katkısı, 45 yaş üstü vatandaşların otomatik katılım sistemine dâhil olma hakkı ve toplu katkı payı ödemesi yapan katılımcılara yıllara sari devlet katkısı verilmesi avantajlarının sağlanmasıdır.