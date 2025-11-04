Bilanço sonrası hedef fiyatlar revize edildi! Tofaş için 21 aracı kurumun tahminleri belli oldu

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO), 3 Kasım'da paylaştığı 9 aylık konsolide bilançosunda karışık bir tablo çizdi. Şirket, ilk çeyrekteki zararına rağmen güçlü ikinci ve üçüncü çeyrek karları elde etse de, 9 aylık net dönem karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 56'lık önemli bir düşüşle 2,9 milyar TL olarak gerçekleşti.