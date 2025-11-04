Bilanço sonrası hedef fiyatlar revize edildi! Tofaş için 21 aracı kurumun tahminleri belli oldu
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), Tofaş ile Stellantis Türkiye'nin birleşmesine onay vermesi ve şirketin üçüncü çeyrek konsolide bilançosunu açıklamasının ardından, aracı kurumlar son raporlarını paylaştı.
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO), 3 Kasım'da paylaştığı 9 aylık konsolide bilançosunda karışık bir tablo çizdi. Şirket, ilk çeyrekteki zararına rağmen güçlü ikinci ve üçüncü çeyrek karları elde etse de, 9 aylık net dönem karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 56'lık önemli bir düşüşle 2,9 milyar TL olarak gerçekleşti.
Tofaş, satış gelirlerini yüzde 59 artırarak 197,9 milyar TL seviyesine yükseltti. Ancak, bu güçlü hasılat artışına rağmen brüt kâr yüzde 22 ve FAVÖK yüzde 54 düşüşle zayıflarken, şirket dönem içinde 482 milyon TL esas faaliyet zararı kaydetti.
Bilançonun genel görünümünde, toplam varlıklar ve net borç düşüş gösterirken, özkaynaklar yüzde 2 artışla 52,7 milyar TL'ye ulaşarak finansal yapının sağlamlığını koruduğu görüldü.