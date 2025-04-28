Bilançolar sonrası hedef fiyatlar güncellendi: Hangi hissede yükseliş bekleniyor?

Türk Traktör, TAV Havalimanları, Anadolu Hayat Emeklilik, Anadolu Sigorta, Arçelik, Akbank, Yapı Kredi Bankası ve Türkiye Sigorta hisseleri için bilanço sonrası analist değerlendirmeleri güncellendi. Bazı hisselerde yukarı yönlü revizyonlar öne çıkarken, bazıları için beklentiler aşağı çekildi. CNBC-e'den Barış Erkaya'nın haberine göre analistler, yatırımcıların rotasını belirleyecek yeni hedef fiyat seviyelerini açıkladı.

İşte 8 hisse için toplam 38 hedef fiyat tahmini...