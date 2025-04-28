Bilançolar sonrası hedef fiyatlar güncellendi: Hangi hissede yükseliş bekleniyor?
Şirketlerin finansal tablolarını açıklamasıyla birlikte analistlerin hisse senedi değerlendirmeleri yeniden şekillendi. 8 hisse için toplam 38 hedef fiyat tahmini yapıldı.
Türk Traktör, TAV Havalimanları, Anadolu Hayat Emeklilik, Anadolu Sigorta, Arçelik, Akbank, Yapı Kredi Bankası ve Türkiye Sigorta hisseleri için bilanço sonrası analist değerlendirmeleri güncellendi. Bazı hisselerde yukarı yönlü revizyonlar öne çıkarken, bazıları için beklentiler aşağı çekildi. CNBC-e'den Barış Erkaya'nın haberine göre analistler, yatırımcıların rotasını belirleyecek yeni hedef fiyat seviyelerini açıkladı.
İşte 8 hisse için toplam 38 hedef fiyat tahmini...
TÜRK TRAKTÖR HİSSE HEDEF FİYAT GÜNCELLEMELERİ
İnfo Yatırım: Hedef fiyat 804,30 TL
Ak Yatırım: Hedef fiyat 975 TL'den 950 TL'ye revize (Düşürdü). Tavsiyesi "endeks üstü getiri" (Değiştirmedi).
Alnus Yatırım: Hedef fiyat 832 TL'den 780 TL'ye revize (Düşürdü). Tavsiyesi "tut" (Değiştirmedi).
Halk Yatırım: Hedef fiyat 774,83 TL. Tavsiyesi "tut" (Değiştirmedi).
Deniz Yatırım: Hedef fiyat 990 TL'den 943 TL'ye revize (Düşürdü). Tavsiyesi "al".
TTRAK hisse hedef fiyat ortalaması (5 kurum): 850.43
TAV HAVALİMANLARI HİSSE HEDEF FİYAT GÜNCELLEMELERİ
Şeker Yatırım: Hedef fiyat 392,2 TL'den 371 TL'ye revize (Düşürdü). Tavsiyesi "al" (Değiştirmedi).
Alnus Yatırım: Hedef fiyat 410 TL. Tavsiyesi "al" (Değiştirmedi).
İntegral Yatırım: Hedef fiyat 406 TL (Değiştirmedi).
Ak Yatırım: Hedef fiyat 398 TL'den 360 TL'ye revize (Düşürdü). Tavsiyesi "endeks üstü getiri" (Değiştirmedi).
İş Yatırım: Hedef fiyat 391.5 TL. Tavsiyesi "al" (Değiştirmedi).
Yapı Kredi Yatırım: Hedef fiyat (10 Euro) 436.80 TL. Tavsiyesi "al" (Değiştirmedi).
Deniz Yatırım: Hedef fiyat 460 TL. Tavsiyesi "al" (Değiştirmedi).
Vakıf Yatırım: Hedef fiyat 372 TL. Tavsiyesi "al" (Değiştirmedi).
Ziraat Yatırım: Hedef fiyat 380 TL. Tavsiyesi "al" (Değiştirmedi).
TAVHL hisse hedef fiyat ortalaması (9 kurum): 401.73
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK HİSSE HEDEF FİYAT GÜNCELLEMELERİ
Deniz Yatırım: Hedef fiyat 152.49 TL. Tavsiyesi "al" (Değiştirmedi).
Ak Yatırım: Hedef fiyat 167 TL'den 153 TL'ye revize (Düşürdü).
Tavsiyesi "endeks üstü getiri" (Değiştirmedi).
OYAK Yatırım: Hedef fiyat 162 TL'den 138,3 TL'ye revize (Düşürdü).
Tavsiyesi "endeks üstü getiri" (Değiştirmedi).
ANHYT hisse hedef fiyat ortalaması (3 kurum): 147.93 TL