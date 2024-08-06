Bilançonun ardından THY hissesinde yatırım kurumlarının hedef fiyatları ne oldu?

Türk Hava Yolları (THYAO) 2024 yılı 2. çeyrek finansal sonuçlarını yayınladı. THY’in ikinci çeyrek konsolide net dönem karı yaklaşık 21 milyar olan beklentinin üzerinde 30 milyar 395 milyon TL olarak açıklandı. 6 aylık konsolide net dönem karı da geçen dönem 8 milyar 172 milyon olurken, 2024 yılında 37 milyar 326 milyon oldu.

Buna göre yatırım kurumlarının hedef fiyat ve tavsiyeleri ne oldu?