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  4. Bill Gates’in servetini katlayan temettü listesi ; Ağırlıkta olan hisseler dikkati çekiyor

Bill Gates’in servetini katlayan temettü listesi ; Ağırlıkta olan hisseler dikkati çekiyor

Dünyanın en zengin insanları arasında gösterilen Bill Gates, borsadaki hisseleri sayesinde bu yıl yarım milyon dolar değerinde temettü ödemesi alacak.

Bill Gates’in servetini katlayan temettü listesi ; Ağırlıkta olan hisseler dikkati çekiyor - Sayfa 1

ABD’li zenginlerden Bill Gates, 103 milyar dolardan fazla servetiyle biliniyor. Gates borsada yaptığı yatırımla da tanınıyor.

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Bill Gates’in servetini katlayan temettü listesi ; Ağırlıkta olan hisseler dikkati çekiyor - Sayfa 2

sozcu.com.tr’nin haberine göre Bill Gates borsadaki yatırımıyla dikkatleri çekiyor. Bu nedenle, Gates Trust'ın ilgili hisseleri, iş istikrarı, güvenlik ve varlıkları artırma gibi bir dizi kriteri karşılamalıdır.

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Bill Gates’in servetini katlayan temettü listesi ; Ağırlıkta olan hisseler dikkati çekiyor - Sayfa 3

Şu anda, vakıf 45 milyar doların üzerinde bir fon içeriyor. Diğer büyük kurumsal fonlar gibi, Gates Trust da portföyünü her üç ayda bir açıklamak zorundadır.

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Bill Gates’in servetini katlayan temettü listesi ; Ağırlıkta olan hisseler dikkati çekiyor - Sayfa 4

Mevcut durum, üçüncü çeyreğin sonundaki durumu gözler önüne seriyor.  İkinci büyük pozisyonu olan Warren Buffett'ın Berkshire Hathaway'i hariç, diğer tüm yatırımlar güçlü temettü ödemeleri yapıyor.

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