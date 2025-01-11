Bill Gates’in servetini katlayan temettü listesi ; Ağırlıkta olan hisseler dikkati çekiyor
Dünyanın en zengin insanları arasında gösterilen Bill Gates, borsadaki hisseleri sayesinde bu yıl yarım milyon dolar değerinde temettü ödemesi alacak.
ABD’li zenginlerden Bill Gates, 103 milyar dolardan fazla servetiyle biliniyor. Gates borsada yaptığı yatırımla da tanınıyor.
sozcu.com.tr’nin haberine göre Bill Gates borsadaki yatırımıyla dikkatleri çekiyor. Bu nedenle, Gates Trust'ın ilgili hisseleri, iş istikrarı, güvenlik ve varlıkları artırma gibi bir dizi kriteri karşılamalıdır.
Şu anda, vakıf 45 milyar doların üzerinde bir fon içeriyor. Diğer büyük kurumsal fonlar gibi, Gates Trust da portföyünü her üç ayda bir açıklamak zorundadır.