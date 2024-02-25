Bill Gates'in tercih ettiği hisseler ortaya çıktı: Bu 10 hissede 42 milyar doları var Teknoloji devi Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'in hangi hisselere yatırım yaptığı ortaya çıktı. Eski eşi Melinda Gates ile birlikte kurduğu Bill ve Melinda Vakfı'nın 42 milyar dolarlık borsa yatırımında dikkat çeken hisseler bulunuyor. İşte dünyanın en zengin insanları arasındaki Gates'in tercih ettiği hisseler...

Dünyanın en zengin 5 insanı arasında bulunan Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, hangi hisse senetlerine yatırım yapıyor? 1 | 18

Serveti 140 milyar doları aşan Bill Gates’in hangi hisse senetlerine yatırım yaptığı ortaya çıktı. Bill ve Melinda Gates Vakfı, 42 milyar dolarlık hisse senedi portföyüne sahip. 2 | 18

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) verilen 13F Formu, vakfın yatırımlarının da kamuoyu tarafından görülmesine olanak tanıdı. 3 | 18