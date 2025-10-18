BİM, Ford, Turkcell, Mavi, Koç, Migros... Yatırımcıların radarındaki hisselerin teknik analizi

BİST 100 endeksinde düşüş trendi sürerken bu hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 13.09 ile Margün Enerji ve yüzde 12.39 ile Destek Finans Faktoring oldu. En çok kaybettirenler ise ise yüzde -20.43 ile Işıklar Enerji Yapı Hol . ve yüzde -20.40 ile Pasifik Teknoloji hisseleri oldu.