BİM, Ford, Turkcell, Mavi, Koç, Migros... Yatırımcıların radarındaki hisselerin teknik analizi
BİST 100 endeksinde düşüş trendi sürerken yatırımcılar radarlarına aldıkları hisselerin son durumunu takip ediyor. İşte BİM, Ford, Coca Cola, Turkcell, Mavi, Türk Telekom, Koç, Migros ve diğer birçok hissenin haftalık analizi.
BİST 100 endeksinde düşüş trendi sürerken bu hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 13.09 ile Margün Enerji ve yüzde 12.39 ile Destek Finans Faktoring oldu. En çok kaybettirenler ise ise yüzde -20.43 ile Işıklar Enerji Yapı Hol . ve yüzde -20.40 ile Pasifik Teknoloji hisseleri oldu.
İşte Ekonomist'in BİM, Ford, Coca Cola, Turkcell, Mavi, Türk Telekom, Koç, Migros, Arçelik, Koza Altın ve diğer hisselerin haftalık analizi...
ARÇELİK
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 105.8 seviyesinin altındaki kapanışlarda 97.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 119.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 97.00-95.50
Satım aralığı: 119.00-129.00
Endeks Ağırlığı (%): 0.59
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.017 puan azaldı.
BİM MAĞAZALAR
GÜÇ KAYBEDİYOR
557.5 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 500.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 527 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 500.00-480.00
Satım aralığı: 545.00-545.00
Endeks Ağırlığı (%): 7.15
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.161 puan arttı.