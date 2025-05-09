  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. BİM için 8 aracı kurumdan yüz güldüren tahmin ; yüzde 68 getiri potansiyeli

BİM için 8 aracı kurumdan yüz güldüren tahmin ; yüzde 68 getiri potansiyeli

BİM yatırımcısı için 8 aracı kurum açıkladığı fiyat teklifiyle yüz güldürdü.

BİM için 8 aracı kurumdan yüz güldüren tahmin ; yüzde 68 getiri potansiyeli - Sayfa 1

Türkiye’nin perakende devlerinden BİM için 8 aracı kurum fiyat tahminini güncelledi.

1 | 10
BİM için 8 aracı kurumdan yüz güldüren tahmin ; yüzde 68 getiri potansiyeli - Sayfa 2

Borsa İstanbul’un dev şirketlerinden BIMAS hisseleri için en yüksek fiyat tahmini 820 lira olurken en düşük tahmin de 645 TL oldu.

2 | 10
BİM için 8 aracı kurumdan yüz güldüren tahmin ; yüzde 68 getiri potansiyeli - Sayfa 3

KuveytTürk Yatırım

KuveytTürk Yatırım, BIMAS – BİM için hedef fiyatını 722,00 TL, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.

Aracı Kurum KuveytTürk Yatırım
Hedef fiyat 722,00 TL
Son fiyat (İst: BIMAS) 486,75 TL
Tavsiye Al
Prim potansiyeli %48,33
Açıklanma tarihi 9 Mayıs 2025
3 | 10
BİM için 8 aracı kurumdan yüz güldüren tahmin ; yüzde 68 getiri potansiyeli - Sayfa 4

Deniz Yatırım

Deniz Yatırım, BIMAS – BİM için hedef fiyatını 755,50 TL, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.

Aracı Kurum Deniz Yatırım
Hedef fiyat 755,50 TL
Son fiyat 486,75 TL
Tavsiye Al
Prim potansiyeli %55,21
Açıklanma tarihi 9 Mayıs 2025
4 | 10