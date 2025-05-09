BİM için 8 aracı kurumdan yüz güldüren tahmin ; yüzde 68 getiri potansiyeli
BİM yatırımcısı için 8 aracı kurum açıkladığı fiyat teklifiyle yüz güldürdü.
Borsa İstanbul’un dev şirketlerinden BIMAS hisseleri için en yüksek fiyat tahmini 820 lira olurken en düşük tahmin de 645 TL oldu.
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KuveytTürk Yatırım
KuveytTürk Yatırım, BIMAS – BİM için hedef fiyatını 722,00 TL, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.
|Aracı Kurum
|KuveytTürk Yatırım
|Hedef fiyat
|722,00 TL
|Son fiyat (İst: BIMAS)
|486,75 TL
|Tavsiye
|Al
|Prim potansiyeli
|%48,33
|Açıklanma tarihi
|9 Mayıs 2025
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