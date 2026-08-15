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  4. BİM, Koç, Aselsan, TÜPRAŞ, ENKA, THY, Katılımevim... Borsada devler listesi değişti

BİM, Koç, Aselsan, TÜPRAŞ, ENKA, THY, Katılımevim... Borsada devler listesi değişti

Borsa İstanbul’da işlem gören ve piyasa değeri en yüksek şirketler sıralaması değişti. İşte borsanın zirvesindeki 25 dev şirket listesi ve devlerin finansal büyüklükleri...

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BİM, Koç, Aselsan, TÜPRAŞ, ENKA, THY, Katılımevim... Borsada devler listesi değişti - Sayfa 1

Listenin zirvesinde Aselsan, QNB ve enpara sıralandı. Ancak ilk üç sırayı oluşturan bu şirketler arasında da finansal büyüklükler arasında belirgin fark göza çarptı. 

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BİM, Koç, Aselsan, TÜPRAŞ, ENKA, THY, Katılımevim... Borsada devler listesi değişti - Sayfa 2

İşte 10-14 Ağustos haftasında finansal büyüklük bakımından zirvedeki 25 şirket listesi...

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BİM, Koç, Aselsan, TÜPRAŞ, ENKA, THY, Katılımevim... Borsada devler listesi değişti - Sayfa 3

Aselsan  Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

ASELS

Piyasa değeri

1.767.000.000.000 TL

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BİM, Koç, Aselsan, TÜPRAŞ, ENKA, THY, Katılımevim... Borsada devler listesi değişti - Sayfa 4

Enpara Bank A.Ş.

ENPRA

Piyasa değeri

697.368.700.000 TL

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