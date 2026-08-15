BİM, Koç, Aselsan, TÜPRAŞ, ENKA, THY, Katılımevim... Borsada devler listesi değişti
Borsa İstanbul’da işlem gören ve piyasa değeri en yüksek şirketler sıralaması değişti. İşte borsanın zirvesindeki 25 dev şirket listesi ve devlerin finansal büyüklükleri...
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Listenin zirvesinde Aselsan, QNB ve enpara sıralandı. Ancak ilk üç sırayı oluşturan bu şirketler arasında da finansal büyüklükler arasında belirgin fark göza çarptı.
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