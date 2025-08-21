Bim, Logo Yazılım, Koç Holding, İŞ GYO için beklenti değişti! 7 hisse için hedef fiyat açıklandı
Haftanın dördüncü işlem gününde aracı kurumlar Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler için beklentilerini paylaştı.
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketlere ilişkin aracı kurum raporları gelmeye devam ediyor. 21 Ağustos Perşembe günü yayımlanan araştırma raporlarında, 7 farklı hisse senedi için hedef fiyat ve tavsiyeler paylaşıldı. Aracı kurumların yaptığı değerlendirmelere göre, bazı şirket hisseleri için “al” ve “tut” tavsiyeleri öne çıkarken, bazı raporlarda yalnızca hedef fiyat açıklaması yapıldı.
İşte 7 hise için açıklanan hedef fiyatlar...
Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO)
KuveytTürk Yatırım, 256,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.