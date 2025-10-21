Bim, Migros, Şok için hedef fiyatlar değişti! Borsanın perakende devleri için raporlar açıklandı
Borsa İstanbul'da işlem gören perakende devleri Bim, Migros ve Şok için 28 aracı kurum 72 hedef fiyat açıklayarak yatırımcılarla tavsiyelerini paylaştı.
Borsada işlem gören büyük perakende şirketleri için analistlerin tavsiye ve model portföy bilgileri yayımlandı.
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) için 30 aracı kurum tavsiyede bulunurken, bunlardan 13’ü model portföyünde yer aldı. Şok Marketler Ticaret A.Ş. (SOKM) için 14 aracı kurumdan tavsiye gelirken, sadece 2’si model portföyüne dahil edildi.
Öte yandan, Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) için 28 aracı kurum tavsiyesi açıklanmış ve bunların yarısı olan 14’ü model portföyünde yer aldı.
İşte Bim için 30 hedef fiyat tahmini...
HSBC Yatırım, 690,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi. 10 Ekim 2025’te güncellenen tahmine göre potansiyel getirisi yüzde 31,68’dir.
Gedik Yatırım, 645,00 TL hedef fiyat vererek endekse paralel tavsiyesi verdi. 09 Ekim 2025’te güncellenen tahmine göre potansiyel getirisi yüzde 23,09’dur.
J.P. Morgan Menkul Değerler A.Ş., 858,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi. 23 Eylül 2025’te güncellenen tahmine göre potansiyel getirisi yüzde 63,74’tür.
GCM Yatırım, 727,30 TL hedef fiyat vererek tavsiye vermedi. 21 Ağustos 2025’te güncellenen tahmine göre potansiyel getirisi yüzde 38,80’dir.
Tera Yatırım, 836,50 TL hedef fiyat vererek endeks üstü tavsiyesi verdi. 20 Ağustos 2025’te güncellenen tahmine göre potansiyel getirisi yüzde 59,64’tür.
Ziraat Yatırım, 780,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi. 18 Ağustos 2025’te güncellenen tahmine göre potansiyel getirisi yüzde 48,85’tir.