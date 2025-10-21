Bim, Migros, Şok için hedef fiyatlar değişti! Borsanın perakende devleri için raporlar açıklandı

Borsada işlem gören büyük perakende şirketleri için analistlerin tavsiye ve model portföy bilgileri yayımlandı.

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) için 30 aracı kurum tavsiyede bulunurken, bunlardan 13’ü model portföyünde yer aldı. Şok Marketler Ticaret A.Ş. (SOKM) için 14 aracı kurumdan tavsiye gelirken, sadece 2’si model portföyüne dahil edildi.

Öte yandan, Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) için 28 aracı kurum tavsiyesi açıklanmış ve bunların yarısı olan 14’ü model portföyünde yer aldı.

İşte Bim için 30 hedef fiyat tahmini...