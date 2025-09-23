Bim, Sabancı, Migros, Astor, Akbank, Şok, Mavi beklenti değişti! 20 hisse için hedef fiyat açıklandı
Haftanın ikinci işlem gününde aracı kurumlar Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler için beklentilerini paylaştı.
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketlere ilişkin aracı kurum raporları gelmeye devam ediyor. 23 Eylül Salı günü aracı kurumlardan 20 hisse senedi için hedef fiyat açıklaması geldi.
İşte 20 hisse için açıklanan hedef fiyatlar...
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI)
Marbaş Menkul, 111,58 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS)
JPMorgan, 858,00 TL hedef fiyat vererek ağırlığını arttır tavsiyesi verdi.