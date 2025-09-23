  1. Ekonomim
  Bim, Sabancı, Migros, Astor, Akbank, Şok, Mavi beklenti değişti! 20 hisse için hedef fiyat açıklandı

Bim, Sabancı, Migros, Astor, Akbank, Şok, Mavi beklenti değişti! 20 hisse için hedef fiyat açıklandı

Haftanın ikinci işlem gününde aracı kurumlar Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler için beklentilerini paylaştı.

Bim, Sabancı, Migros, Astor, Akbank, Şok, Mavi beklenti değişti! 20 hisse için hedef fiyat açıklandı - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketlere ilişkin aracı kurum raporları gelmeye devam ediyor.  23 Eylül Salı günü aracı kurumlardan 20 hisse senedi için hedef fiyat açıklaması geldi.

İşte 20 hisse için açıklanan hedef fiyatlar...

Bim, Sabancı, Migros, Astor, Akbank, Şok, Mavi beklenti değişti! 20 hisse için hedef fiyat açıklandı - Sayfa 2

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI)
Marbaş Menkul, 111,58 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.

Bim, Sabancı, Migros, Astor, Akbank, Şok, Mavi beklenti değişti! 20 hisse için hedef fiyat açıklandı - Sayfa 3

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS)
JPMorgan, 858,00 TL hedef fiyat vererek ağırlığını arttır tavsiyesi verdi.

Bim, Sabancı, Migros, Astor, Akbank, Şok, Mavi beklenti değişti! 20 hisse için hedef fiyat açıklandı - Sayfa 4

Migros Ticaret A.Ş. (MGROS)
JPMorgan, 869,00 TL hedef fiyat vererek ağırlığını arttır tavsiyesi verdi.

