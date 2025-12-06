Bim, THY, Pegasus, Koç, Migros, Astor... Yakın takipteki 22 şirket için hedef fiyatlar belirlendi
1-5 Aralık haftasında hisse sahiplerinin yakından takip ettiği aracı kurumlardan 22 hisse senedi için hedef fiyat açıklaması geldi. İşte Bim, THY, Pegasus, Koç, Migros, Astor dahil 22 şirket için hedef fiyatlar...
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta hisse senetleri için açıklanan hedef fiyatlar ve tavsiyeler şu şekilde sıralandı:
1 Aralık Pazartesi
Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) hisse hedef fiyat 2026
Deniz Yatırım
Hedef fiyat: 267,00 TL
Tavsiye: Al
Gedik Yatırım
Hedef fiyat: 280,00 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri
Tacirler Yatırım
Hedef fiyat: 271,00 TL
Tavsiye: Al