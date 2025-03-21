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  4. Bim’e bugün televizyon, cep telefonu ve elektrikli bisiklet geliyor! (BİM 21 MART AKTÜEL ÜRÜNLER)

Bim’e bugün televizyon, cep telefonu ve elektrikli bisiklet geliyor! (BİM 21 MART AKTÜEL ÜRÜNLER)

Bim’e bugün (21 Mart) televizyon, cep telefonu, elektrikli bisiklet ve bir evin olmazsa olmazı olan birçok ürün geliyor. İşte Bim’e bugün gelecek ürünler ve fiyatları…

Bim’e bugün televizyon, cep telefonu ve elektrikli bisiklet geliyor! (BİM 21 MART AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 1

SENNA 65UQ9500F / 65” FRAMELESS ULTRA HD QLED GOOGLE TV

Ürün bilgileri

• 3840 x 2160 – 4 x HDMI

• 2 X USB girişi

• 2 x 10 W Ses çıkışı

• Dahili WIFI / Bluetooth

Fiyat: 20,990 TL

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Bim’e bugün televizyon, cep telefonu ve elektrikli bisiklet geliyor! (BİM 21 MART AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 2

CASPER VIA M40 CEP TELEFONU 6GB/128GB

Ürün bilgileri

• 6.53 HD ekran

• Arka kamera: 50 MP + 2 MP + 2 MP

• Ön kamera: 13 MP

• Ram: 6 GB + 6 GB SANAL RAM

• ROM: 128 GB

• Pil gücü: 500 mAh

• Parmak izi okuyuzu

• Yüz tanıma özelliği

Fiyat: 6,490 TL

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Bim’e bugün televizyon, cep telefonu ve elektrikli bisiklet geliyor! (BİM 21 MART AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 3

RKS KALIN TEKER ELEKTRİKLİ BİSİKLET RSI X PRO

Ürün bilgileri

• Motor: 250 W

• Akü: 36 v 10 Ah

• Max hız: 25 Km/H

• Mesafe: 35-45 Km

• Vites: Shimano 7

• Ağırlık: 27/127

Fiyat: 19,990 TL

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Bim’e bugün televizyon, cep telefonu ve elektrikli bisiklet geliyor! (BİM 21 MART AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 4

RANGE KABLOSUZ ŞARJ CİHAZI HOPARLÖRLÜ KL01

Ürün bilgileri

• Bluetooth hoparlör  

• Lamba (3 farklı mod)

• Kablosuz şarj 

• Telefon tutucu  

• Alarm saati

 Fiyat: 925 TL

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