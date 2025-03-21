Bim’e bugün televizyon, cep telefonu ve elektrikli bisiklet geliyor! (BİM 21 MART AKTÜEL ÜRÜNLER)
Bim’e bugün (21 Mart) televizyon, cep telefonu, elektrikli bisiklet ve bir evin olmazsa olmazı olan birçok ürün geliyor. İşte Bim’e bugün gelecek ürünler ve fiyatları…
SENNA 65UQ9500F / 65” FRAMELESS ULTRA HD QLED GOOGLE TV
Ürün bilgileri
• 3840 x 2160 – 4 x HDMI
• 2 X USB girişi
• 2 x 10 W Ses çıkışı
• Dahili WIFI / Bluetooth
Fiyat: 20,990 TL
CASPER VIA M40 CEP TELEFONU 6GB/128GB
Ürün bilgileri
• 6.53 HD ekran
• Arka kamera: 50 MP + 2 MP + 2 MP
• Ön kamera: 13 MP
• Ram: 6 GB + 6 GB SANAL RAM
• ROM: 128 GB
• Pil gücü: 500 mAh
• Parmak izi okuyuzu
• Yüz tanıma özelliği
Fiyat: 6,490 TL
RKS KALIN TEKER ELEKTRİKLİ BİSİKLET RSI X PRO
Ürün bilgileri
• Motor: 250 W
• Akü: 36 v 10 Ah
• Max hız: 25 Km/H
• Mesafe: 35-45 Km
• Vites: Shimano 7
• Ağırlık: 27/127
Fiyat: 19,990 TL