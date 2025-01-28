BİM’e yarın (29 Ocak) benzinli jeneratör geliyor! (29 OCAK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER)
BİM’e yarın (29 Ocak) peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile birlikte; taşınabilir güç istasyonu, benzinli jenaratör, çift kapılı buzdolabı, espresso makinesi, su arıtma cihazı, otomatik kahve makinesi, buhar kazanlı ütü, ankastre ocak, ve hava temizleyici geliyor. İşte, BİM 29 Ocak indirimli aktüel ürünler…
HAKO 600 TAŞINABİLİR GÜÇ İSTASYONU
Ürün bilgileri
• Katlanabilir 10 panel tasarımlı güç istasyonu
• 577.2Wh batarya kapasitesi
• 600W sürekli güç çıkışı
• Led ekran ve 8 farklı güç çıkışı sağlar
• Çoklu şarj imkanı
• 3 saate şarj edilebilir olma özelliği
Fiyat: 19,975 TL
ROLWAL BENZİNLİ JENARATÖR RB-J-GE-3800X
Ürün bilgileri
• 4 zamanlı motor
• Hava soğutmalı
• Benzinli
• Gerilim :220 V
• Güç :7 HP
• Çalışma şekli :ipli
• Yakıt deposu :15 lt
• Yağ kapasitesi:0,6 l metal gövde
• Bakır sarım
Fiyat: 10.990 TL
KUMTEL ÇİFT KAPILI BUZDOLABI DFROST 204 L
Ürün bilgileri
• Model: HTMF-210
• Enerji sınıfı: E
• İç aydınlatma lambası
• Soğutucu: R600a, 45g
Toplam hacim: 204 litre
• Dondurma kapasitesi: 2kg/24h
Fiyat: 10,990 TL
LATTENOW TAM OTOMATİK ESPRESSO MAKİNESİ HCM-02 VE PREMİUM BLEND KAHVE ÇEKİRDEĞİ 500 G
Ürün bilgileri
• Güç: 1350 Watt
• 220-240V~, 50 Hz
• Dokunmatik kontrol
• Su Kapasitesi: 1500 ml
• Her türlü kahveyi demleyebilir: Espresso Cappuccino, Latte, Americano
• Otomatik süt köpürtme fonksiyonu
• Çıkarılabilir 1,5L su deposu
• Susuz çalışmama koruması
Fiyat: 11,950 TL