BİM’e yarın (31 Ocak) katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor! (31 OCAK BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ)
BİM’e yarın (31 Ocak) peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor. Peki, BİM katlanabilir elektrikli bisiklet model ve fiyatları nedir? İşte, BİM 31 Ocak katlanabilir elektrikli bisiklet model ve fiyatları…
ALFA ROMEO KATLANABİLİR R2 ELEKTRİKLİ BİSİKLET
Ürün özellikleri
- Motor: 250w
- Akü: 36v 10 Ah
- Maksimum hız: 25 km/h
- Fren: Ön/arka disk
- Vites: 7 vites
Fiyat: 19,990 TL
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RKS KATLANABİLİR RSIII PRO X ELEKTRİKLİ BİSİKLET
Ürün özellikleri
- Motor: 250w
- Akü: 36v 10 Ah
- Maksimum hız: 25 km/h
- Fren: Ön/arka disk
Fiyat: 19,900 TL
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APE RYDER ORTA SÜSPANSİYONLU BUFFALO-F ELEKTRİKLİ BİSİKLET
Ürün özellikleri
-Batarya: 36V 15 Ah
-Maksimum Hız: 25 km/h
Fiyat: 39,900 TL
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