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BİM’e yarın (31 Ocak) katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor! (31 OCAK BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ)

BİM’e yarın (31 Ocak) peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor. Peki, BİM katlanabilir elektrikli bisiklet model ve fiyatları nedir? İşte, BİM 31 Ocak katlanabilir elektrikli bisiklet model ve fiyatları…

BİM’e yarın (31 Ocak) katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor! (31 OCAK BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ) - Sayfa 1

ALFA ROMEO KATLANABİLİR R2 ELEKTRİKLİ BİSİKLET
 

Ürün özellikleri

- Motor: 250w

- Akü: 36v 10 Ah

- Maksimum hız: 25 km/h

- Fren: Ön/arka disk

- Vites: 7 vites

Fiyat: 19,990 TL

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BİM’e yarın (31 Ocak) katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor! (31 OCAK BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ) - Sayfa 2

RKS KATLANABİLİR RSIII PRO  X ELEKTRİKLİ BİSİKLET

Ürün özellikleri

- Motor: 250w

- Akü: 36v 10 Ah

- Maksimum hız: 25 km/h

- Fren: Ön/arka disk

Fiyat: 19,900 TL
 

 

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BİM’e yarın (31 Ocak) katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor! (31 OCAK BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ) - Sayfa 3

APE RYDER ORTA SÜSPANSİYONLU BUFFALO-F ELEKTRİKLİ BİSİKLET
 

Ürün özellikleri

-Batarya: 36V 15 Ah

 -Maksimum Hız: 25 km/h

Fiyat: 39,900 TL

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BİM’e yarın (31 Ocak) katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor! (31 OCAK BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ) - Sayfa 4

KUBA KATLANABİLİR SPEEDLIGHT İNCE TEKER ELEKTRİKLİ BİSİKLET

Ürün özellikleri

- Motor: 250w

- Maksimum hız: 25 km/h

- Mesafe: 25-55 km

- Ağırlık: 22/109

Fiyat: 14,990 TL

 

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