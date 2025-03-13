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  4. Bim’e yarın LED TV, katlanabilir bisiklet ve set üstü ocak geliyor! (BİM 14 MART AKTÜEL ÜRÜNLER)

Bim’e yarın LED TV, katlanabilir bisiklet ve set üstü ocak geliyor! (BİM 14 MART AKTÜEL ÜRÜNLER)

Bim’e yarın (14 Mart) çapa makinesi, LED TV, katlanabilir bisiklet, set üstü ocak ve daha birçok ürün geliyor. İşte, 14 Mart Cuma günü Bim’e gelecek ürünler…

Bim’e yarın LED TV, katlanabilir bisiklet ve set üstü ocak geliyor! (BİM 14 MART AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 1

ÇAPA MAKİNESİ

Ürün bilgileri

• 50 dekar araziye kadar uygun

• Çelik şanzıman

• 7 HP şanzımanlı

• 90 cm çapa genişliği

Fiyat: 19,990 TL

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Bim’e yarın LED TV, katlanabilir bisiklet ve set üstü ocak geliyor! (BİM 14 MART AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 2

LG 65 İNÇ SMART 4K ULTRA HD HDR LED TV 65NANO81T6A

Ürün bilgileri

• HDR10 ve HLG

• HGIG Modu

• Karasal HD ayarlayıcı 

• Yapay zeka akustik ayarlama

• 3x HDMI girişi

• 2x USB bağlantı noktası

 Fiyat: 34,990 TL

 

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Bim’e yarın LED TV, katlanabilir bisiklet ve set üstü ocak geliyor! (BİM 14 MART AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 3

SENNA 32 İNÇ HD READY UYDU ALICILI LED TB

Ürün bilgileri

• 1366 x 768 HD READY

• 200 Hz

• 3 x HDMI 

• 2 x USB

• 2 x 7 W Ses çıkış

Fiyat: 4,290 TL

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Bim’e yarın LED TV, katlanabilir bisiklet ve set üstü ocak geliyor! (BİM 14 MART AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 4

KATLANABİLİR BN5 PRO E-BİKE

Ürün bilgileri

• Motor: Rks 250w

• Akü: 36v 7.5ah

• Maksimum hız: 25 Km/H 

• Sürüş mesafesı: 25-35 km

• Şarj süresi: 4-6 saat 

• Ön / arka fren: Disk / Disk

• Ön / Arka Lastık: Kenda

• Jant: Alaşım

• Gösterge: Lcd S866 • Aydınlatma: Led

• Arka vites attırıcı: Shimano 7 vites

• Çamurluk: Çelik

• Arka taşıycı: Çelik

 Fiyat: 17,900 TL

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