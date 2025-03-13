Bim’e yarın LED TV, katlanabilir bisiklet ve set üstü ocak geliyor! (BİM 14 MART AKTÜEL ÜRÜNLER)
Bim’e yarın (14 Mart) çapa makinesi, LED TV, katlanabilir bisiklet, set üstü ocak ve daha birçok ürün geliyor. İşte, 14 Mart Cuma günü Bim’e gelecek ürünler…
ÇAPA MAKİNESİ
Ürün bilgileri
• 50 dekar araziye kadar uygun
• Çelik şanzıman
• 7 HP şanzımanlı
• 90 cm çapa genişliği
Fiyat: 19,990 TL
LG 65 İNÇ SMART 4K ULTRA HD HDR LED TV 65NANO81T6A
Ürün bilgileri
• HDR10 ve HLG
• HGIG Modu
• Karasal HD ayarlayıcı
• Yapay zeka akustik ayarlama
• 3x HDMI girişi
• 2x USB bağlantı noktası
Fiyat: 34,990 TL
SENNA 32 İNÇ HD READY UYDU ALICILI LED TB
Ürün bilgileri
• 1366 x 768 HD READY
• 200 Hz
• 3 x HDMI
• 2 x USB
• 2 x 7 W Ses çıkış
Fiyat: 4,290 TL
KATLANABİLİR BN5 PRO E-BİKE
Ürün bilgileri
• Motor: Rks 250w
• Akü: 36v 7.5ah
• Maksimum hız: 25 Km/H
• Sürüş mesafesı: 25-35 km
• Şarj süresi: 4-6 saat
• Ön / arka fren: Disk / Disk
• Ön / Arka Lastık: Kenda
• Jant: Alaşım
• Gösterge: Lcd S866 • Aydınlatma: Led
• Arka vites attırıcı: Shimano 7 vites
• Çamurluk: Çelik
• Arka taşıycı: Çelik
Fiyat: 17,900 TL