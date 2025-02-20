Bim’e yarın mini buzdolabı ve LED TV geliyor! (BİM 21 ŞUBAT İNDİRİMLİ ELEKTRONİK ÜRÜNLER)
Bim’e yarın (21 Şubat) mini buzdolabı, Led TV ve her evin ihtiyacı olan birçok elektronik ürün geliyor. İşte Bim 21 Şubat elektronik ürünler fiyat listesi…
KUMTEL MİNİ BUZDOLABI +-93/100 L
Ürün bilgileri
• Model: HMB-110
• E enerji sınıfı
• Soğutucu: R600a/24g
• 93 L İç hacim
• Ses: 41 DB
Fiyat: 4,975 TL
ALTUS 40 İNÇ FULL HD UYDU ALICILI LED TV AL40-6023
Ürün bilgileri
•Çözünürlük: FHD (1.920x1.080)
• İşlemci: Single Core
• İşletim sistemi: Basic DTV-2
• İnç/ekran boyu: 40”/100 cm
• HDR enerji sınıfı: H
Fiyat: 7,290 TL
HEIFER CHEF’S MEGA BLENDER SET
Ürün bilgileri
• Güç: 700 - 1000 Watt DC Motor
• 1 metre yassı güç kablosu
• Metal ayak
• ON/OFF ve turbo hız düğmesi
• 1 adet dilimleme bıçağı
• 1 adet rendeleme bıçağı
• 2 kanatlı paslanmaz çelik parçalayıcı bıçak
• 900ml ölçü kabı
• 2 başlıklı mikser top
• 1500 ml plastik hazne
Fiyat: 1,890 TL