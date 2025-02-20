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  4. Bim’e yarın mini buzdolabı ve LED TV geliyor! (BİM 21 ŞUBAT İNDİRİMLİ ELEKTRONİK ÜRÜNLER)

Bim’e yarın mini buzdolabı ve LED TV geliyor! (BİM 21 ŞUBAT İNDİRİMLİ ELEKTRONİK ÜRÜNLER)

Bim’e yarın (21 Şubat) mini buzdolabı, Led TV ve her evin ihtiyacı olan birçok elektronik ürün geliyor. İşte Bim 21 Şubat elektronik ürünler fiyat listesi…

Bim’e yarın mini buzdolabı ve LED TV geliyor! (BİM 21 ŞUBAT İNDİRİMLİ ELEKTRONİK ÜRÜNLER) - Sayfa 1

KUMTEL MİNİ BUZDOLABI +-93/100 L

Ürün bilgileri

• Model: HMB-110 

• E enerji sınıfı

• Soğutucu: R600a/24g

• 93 L İç hacim 

• Ses: 41 DB

Fiyat: 4,975 TL

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Bim’e yarın mini buzdolabı ve LED TV geliyor! (BİM 21 ŞUBAT İNDİRİMLİ ELEKTRONİK ÜRÜNLER) - Sayfa 2

ALTUS 40 İNÇ FULL HD UYDU ALICILI LED TV AL40-6023

Ürün bilgileri

•Çözünürlük: FHD (1.920x1.080)

• İşlemci: Single Core

• İşletim sistemi: Basic DTV-2

• İnç/ekran boyu: 40”/100 cm

• HDR enerji sınıfı: H

Fiyat: 7,290 TL

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Bim’e yarın mini buzdolabı ve LED TV geliyor! (BİM 21 ŞUBAT İNDİRİMLİ ELEKTRONİK ÜRÜNLER) - Sayfa 3

HEIFER CHEF’S MEGA BLENDER SET

Ürün bilgileri

 • Güç: 700 - 1000 Watt DC Motor 

 • 1 metre yassı güç kablosu 

 • Metal ayak

 • ON/OFF ve turbo hız düğmesi

 • 1 adet dilimleme bıçağı 

 • 1 adet rendeleme bıçağı

 • 2 kanatlı paslanmaz çelik parçalayıcı bıçak 

 • 900ml ölçü kabı

 • 2 başlıklı mikser top 

 • 1500 ml plastik hazne

 Fiyat: 1,890 TL

 

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Bim’e yarın mini buzdolabı ve LED TV geliyor! (BİM 21 ŞUBAT İNDİRİMLİ ELEKTRONİK ÜRÜNLER) - Sayfa 4

PHILIPS IŞIKLI ŞARJLI SÜPÜRGE XC7043/01

 Ürün bilgileri

• PowerCyclone 8: Güçlü torbasız teknolojsi 

 • 360 derece emiş başlığı

 • 25 V Lityum iyon pillerle 65 dakikaya varan temizlik süresi

 • Akıllı dijital ekran

 Fiyat: 9,990 TL

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