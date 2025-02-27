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  4. Bim’e yarın yürüyüş bandı, egzersiz barı, TV ve airfryer geliyor (BİM 28 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER)

Bim’e yarın yürüyüş bandı, egzersiz barı, TV ve airfryer geliyor (BİM 28 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER)

Bim’e yarın (28 Şubat Cuma) yürüyüş bandı, egzersiz barı, televizyon, airfryer ve bir evin olmazsa olmazı birçok ürün geliyor. İşte, Bim 28 Şubat aktüel ürünleri fiyat listesi…

Bim’e yarın yürüyüş bandı, egzersiz barı, TV ve airfryer geliyor (BİM 28 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 1

MAX FIT X3 YÜRÜYÜŞ BANDI

Ürün bilgileri

• Yürüyüş alanı: 38x100 cm

• Motor: 750 watt , enerji tasarruflu

• Hız: 1,0-6,0 km/saat

• Ekran: Led ekran

• Ekran Bilgileri: Hız, zaman, mesafe, kalori

• Ultra İnce Yapı: 10,5cm yükseklik

• Bluetooth App ve bluetooth müzik.

• Uzaktan kumanda

• Kolay taşıma için tekerlekler

• Yağlama gerektirmeyen bant

• Kurulum gerekmez

 Fiyat: 6,990 TL

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Bim’e yarın yürüyüş bandı, egzersiz barı, TV ve airfryer geliyor (BİM 28 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 2

NORTH PASIFIC FONKSİYONEL EGZERSİZ BARI

Ürün bilgileri

Kol, göğüs, iç bacak, dış bacak, bel, kalça şekillendirilebilir.

 Fiyat: 2,199 TL

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Bim’e yarın yürüyüş bandı, egzersiz barı, TV ve airfryer geliyor (BİM 28 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 3

ALTUS 43 İNÇ ULTRA HD GOOGLE TV AL43-9823

Fiyat: 10,990 TL

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Bim’e yarın yürüyüş bandı, egzersiz barı, TV ve airfryer geliyor (BİM 28 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 4

ALTUS 32 İNÇ HD ANDROİD SMART LED TV AL32-6523

Fiyat: 6,595 TL

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