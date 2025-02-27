Bim’e yarın yürüyüş bandı, egzersiz barı, TV ve airfryer geliyor (BİM 28 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER)
Bim’e yarın (28 Şubat Cuma) yürüyüş bandı, egzersiz barı, televizyon, airfryer ve bir evin olmazsa olmazı birçok ürün geliyor. İşte, Bim 28 Şubat aktüel ürünleri fiyat listesi…
MAX FIT X3 YÜRÜYÜŞ BANDI
Ürün bilgileri
• Yürüyüş alanı: 38x100 cm
• Motor: 750 watt , enerji tasarruflu
• Hız: 1,0-6,0 km/saat
• Ekran: Led ekran
• Ekran Bilgileri: Hız, zaman, mesafe, kalori
• Ultra İnce Yapı: 10,5cm yükseklik
• Bluetooth App ve bluetooth müzik.
• Uzaktan kumanda
• Kolay taşıma için tekerlekler
• Yağlama gerektirmeyen bant
• Kurulum gerekmez
Fiyat: 6,990 TL
NORTH PASIFIC FONKSİYONEL EGZERSİZ BARI
Ürün bilgileri
Kol, göğüs, iç bacak, dış bacak, bel, kalça şekillendirilebilir.
Fiyat: 2,199 TL