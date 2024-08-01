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Binbir zahmetle üretiliyor, faydaları saymakla bitmiyor: 100 gramı 2 bin 500 liradan alıcı buluyor

Sivas'ın Hafik ilçesinde binbir zahmet üretilen ve sağlığa birçok faydası olan arı sütünün 100 gramı yaklaşık 2 bin 500 liradan alıcı buluyor.

Binbir zahmetle üretiliyor, faydaları saymakla bitmiyor: 100 gramı 2 bin 500 liradan alıcı buluyor - Sayfa 1

Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Pusat köyünde Türkiye'nin en büyük arı sütü üretim işletmesinde arı sütü üretimi yapan Hamza Çınar, ülkemizde yılda yaklaşık 1 ton üretilen arı sütünün dörtte birini üretiyor.

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Binbir zahmetle üretiliyor, faydaları saymakla bitmiyor: 100 gramı 2 bin 500 liradan alıcı buluyor - Sayfa 2

Arı sütü, baldan daha zor üretilmesine rağmen çok daha yüksek bir ekonomik değere sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

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Binbir zahmetle üretiliyor, faydaları saymakla bitmiyor: 100 gramı 2 bin 500 liradan alıcı buluyor - Sayfa 3

Bal arısının başındaki salgı bezlerinden elde edilen bu sıvı, hücre yenilenmesini hızlandırarak birçok hastalığa iyi geliyor.

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Binbir zahmetle üretiliyor, faydaları saymakla bitmiyor: 100 gramı 2 bin 500 liradan alıcı buluyor - Sayfa 4

Özellikle kanser tedavisinde iyileşme sürecini hızlandırması, kemoterapinin yan etkilerini azaltması ve kısırlık tedavisinde etkili olmasıyla biliniyor.

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