Binbir zahmetle üretiliyor, faydaları saymakla bitmiyor: 100 gramı 2 bin 500 liradan alıcı buluyor
Sivas'ın Hafik ilçesinde binbir zahmet üretilen ve sağlığa birçok faydası olan arı sütünün 100 gramı yaklaşık 2 bin 500 liradan alıcı buluyor.
Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Pusat köyünde Türkiye'nin en büyük arı sütü üretim işletmesinde arı sütü üretimi yapan Hamza Çınar, ülkemizde yılda yaklaşık 1 ton üretilen arı sütünün dörtte birini üretiyor.
Arı sütü, baldan daha zor üretilmesine rağmen çok daha yüksek bir ekonomik değere sahip olmasıyla dikkat çekiyor.
Bal arısının başındaki salgı bezlerinden elde edilen bu sıvı, hücre yenilenmesini hızlandırarak birçok hastalığa iyi geliyor.
Özellikle kanser tedavisinde iyileşme sürecini hızlandırması, kemoterapinin yan etkilerini azaltması ve kısırlık tedavisinde etkili olmasıyla biliniyor.