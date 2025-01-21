Binden fazla emlakçıya fahiş fiyat cezası! Emlakçılar tepkili: Ev sahipleri de sorumlu
Ticaret Bakanlığı, 1.012 emlak firmasına 101 milyon TL fahiş fiyat cezası kesti. Emlakçılar, “Ev sahibinin talebine göre rakamı artırıyor ya da indiriyoruz. Suistimal varsa onlar da sorumlu” diye tepki gösterdi.
Ticaret Bakanlığı tarafından bugüne kadar ilan fiyatında fahiş artış yaptığı tespit edilen 1.012 emlak işletmesinin her birine 100 bin lira olmak üzere 101 milyon 200 bin lira para cezası kesildi.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Emlakçılar ise “Biz ev sahibinin isteğiyle hareket ediyoruz. Ceza kesilecekse, aynı oranda ceza ev sahibine de kesilmeli” dedi.
Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, şunları söyledi:
“Burada emlakçı tek sorumlu olmamalı. Gayrimenkul sahiplerine de aynı ceza kesilmeli. Çünkü biz emlak danışmanları olarak gayrimenkul sahibinin talebi doğrultusunda fiyatları yükseltiyoruz veya düşürüyoruz.