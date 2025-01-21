  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Binden fazla emlakçıya fahiş fiyat cezası! Emlakçılar tepkili: Ev sahipleri de sorumlu

Binden fazla emlakçıya fahiş fiyat cezası! Emlakçılar tepkili: Ev sahipleri de sorumlu

Ticaret Bakanlığı, 1.012 emlak firmasına 101 milyon TL fahiş fiyat cezası kesti. Emlakçılar, “Ev sahibinin talebine göre rakamı artırıyor ya da indiriyoruz. Suistimal varsa onlar da sorumlu” diye tepki gösterdi.

Binden fazla emlakçıya fahiş fiyat cezası! Emlakçılar tepkili: Ev sahipleri de sorumlu - Sayfa 1

Ticaret Bakanlığı tarafından bugüne kadar ilan fiyatında fahiş artış yaptığı tespit edilen 1.012 emlak işletmesinin her birine 100 bin lira olmak üzere 101 milyon 200 bin lira para cezası kesildi.

1 | 6
Binden fazla emlakçıya fahiş fiyat cezası! Emlakçılar tepkili: Ev sahipleri de sorumlu - Sayfa 2

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Emlakçılar ise “Biz ev sahibinin isteğiyle hareket ediyoruz. Ceza kesilecekse, aynı oranda ceza ev sahibine de kesilmeli” dedi.

2 | 6
Binden fazla emlakçıya fahiş fiyat cezası! Emlakçılar tepkili: Ev sahipleri de sorumlu - Sayfa 3

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, şunları söyledi:
“Burada emlakçı tek sorumlu olmamalı. Gayrimenkul sahiplerine de aynı ceza kesilmeli. Çünkü biz emlak danışmanları olarak gayrimenkul sahibinin talebi doğrultusunda fiyatları yükseltiyoruz veya düşürüyoruz.

3 | 6
Binden fazla emlakçıya fahiş fiyat cezası! Emlakçılar tepkili: Ev sahipleri de sorumlu - Sayfa 4

Meslektaşlarımız bunu suistimal etti ise tabii ki ceza alsın. Fakat mal sahibinin talimatı doğrultusunda konut fiyatları yükseltildiğinde, fiyatı yükselten mal sahipleri de ceza yemeli.

4 | 6