Binlerce çalışanını işten çıkaracak; Otomotiv devinden beklenmedik karar
ABD’li otomotiv devi yaklaşık binlerce çalışanını işten çıkaracak. General Motors (GM) yatırım yapmak için ocak ayında uygulamaya koyacağı 2 aşamalı planla önce üretim ve montaj hattında 1700’ye yakın işçi ile yollarını ayıracak sonra da üretime ara verecek.
ABD merkezli otomotiv devi yaklaşık 1700 işçinin işine son vermeye hazırlanıyor.
General Motors, Kansas'taki Fairfax Montaj tesisinde çalışan 1695 işçiyi işten çıkarma planını açıkladı.
BİNLERCE İŞÇİ İLE YOLLARINI AYIRIYOR
Bir GM sözcüsü işten çıkarmaları doğruladı. Sözcü, işten çıkarma planının iki aşamalı olacağını açıkladı. Açıklamasında şirket yetkilisi, işten çıkarmaların ilkinin 18 Kasım'da başlayacağını, 686 tam zamanlı işçiyi geçici olarak etkileyeceğini ve 250 geçici çalışanın işine son vereceklerini söyledi.
2 AŞAMALI PLANLA ÜRETİME ARA VERECEK
GM Sözcüsü, gelecek yıl 12 Ocak'ta başlayacak ikinci aşama kapsamında 759 tam zamanlı çalışanın geçici olarak işten çıkarılacağını doğruladı.