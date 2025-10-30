Binlerce kişi işsiz kaldı: Son 1 ayda işten çıkarma yapan dünya devleri!
Dünya devlerinde işten çıkarmalar hızlanıyor. Amazon’u yakın zamanda yapacağı belirtilen onbinlerce kişilik işten çıkarma gündemde dikkat çekerken, dünya çapında birçok firmada işten çıkarmalar sürüyor.
Amazon
Amazon, yapay zekâ harcamalarını artırırken, operasyonlarını düzene sokmak ve maliyetleri kontrol altına almak amacıyla kurumsal işgücünü yaklaşık 14.000 pozisyon azaltacağını duyurdu.
Şirket, geçen yılın sonunda yaklaşık 1,56 milyon tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışan istihdam ediyordu ve bunların yaklaşık 350.000'i kurumsal pozisyonlarda çalışıyordu.
Reuters, Amazon'un pandemi nedeniyle artan talebi karşılamak için fazla istihdamı dengelemek amacıyla itibaren 30 bin kurumsal pozisyonu kesmeyi planladığını bildirmişti.
Puma
Alman spor giyim markası Puma, yeni CEO Arthur Hoeld liderliğindeki toparlanma planını hızlandırmak amacıyla ofis çalışanlarının sekizde birine denk gelen 900 pozisyonu gelecek yıl sonuna kadar işten çıkaracağını açıkladı.
Şirket, 2024 sonu itibarıyla 22.200 olan toplam çalışan sayısında bu yıl zaten 500 işten çıkarma yapmıştı.
Meta
Meta, yapay zeka biriminde yaklaşık 600 çalışanı işten çıkaracağını doğruladı. Şirket içinde, yapay zeka biriminin şişkin olduğu düşünülüyordu. İşten çıkarılmalar, Meta'nın departmanı küçültmeye devam etme ve şirketin yapay zeka stratejisini yönlendirmede birimin rolünü pekiştirme girişimi olarak görülüyor.
İşten çıkarılmaların ardından Meta'nın Süperzeka Laboratuvarları'nın iş gücünün 3.000'in altına düştüğü belirtildi.
Business Insider'ın haberine göre, Google'ın bulut birimi Cloud'da yeni bir işten çıkarma dalgası yaşandı. Şirketin yaptığı düzenlemeyle, kullanıcı deneyimi (UX) projelerinde çalışan personel başta olmak üzere çok sayıda çalışanın görevine son verildi.
Etkilenen pozisyonlar arasında tasarım ve kullanıcı deneyimi araştırma ekipleri yer alıyor. LinkedIn'deki paylaşımlara göre, işten çıkarılan çalışanlar rollerinin ortadan kaldırıldığını e-posta yoluyla öğrendi. İşten çıkarılanlar arasında, 60 gün içinde yeni iş bulmak zorunda olan O-1 vizesi sahipleri de bulunuyor.
Google son iki yıldır şirketi daha hızlı ve verimli hale getirmek için çeşitli küçülmelere gidiyor. Şirket aynı zamanda çalışanlarının günlük işlerinde yapay zekâyı daha fazla kullanmasını teşvik ediyor.