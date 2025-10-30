Binlerce kişi işsiz kaldı: Son 1 ayda işten çıkarma yapan dünya devleri!

Google

Business Insider'ın haberine göre, Google'ın bulut birimi Cloud'da yeni bir işten çıkarma dalgası yaşandı. Şirketin yaptığı düzenlemeyle, kullanıcı deneyimi (UX) projelerinde çalışan personel başta olmak üzere çok sayıda çalışanın görevine son verildi.

Etkilenen pozisyonlar arasında tasarım ve kullanıcı deneyimi araştırma ekipleri yer alıyor. LinkedIn'deki paylaşımlara göre, işten çıkarılan çalışanlar rollerinin ortadan kaldırıldığını e-posta yoluyla öğrendi. İşten çıkarılanlar arasında, 60 gün içinde yeni iş bulmak zorunda olan O-1 vizesi sahipleri de bulunuyor.

Google son iki yıldır şirketi daha hızlı ve verimli hale getirmek için çeşitli küçülmelere gidiyor. Şirket aynı zamanda çalışanlarının günlük işlerinde yapay zekâyı daha fazla kullanmasını teşvik ediyor.