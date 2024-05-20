Bir ayda %49 arttı, borsada yatırımcının radarına girdi
Zeynep Aktaş, EKONOMİ Gazetesi için kaleme aldığı yazıda; ayda yüzde 49, yılda ise yüzde 226 kazandıran hisseyi açıkladı. Aktaş yazısında ayrıca, borsa yatırımcılarının radarına giren hisseleri de analiz etti. İşte o şirketler...
Düşüştekiler
Çelik Halat (#CELHA): 3 gündür sürekli düşüyor. Bir ayda%-27.58 geriledi.
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Çimbeton (#CMBTN): 5 gündür sürekli düşüyor. Bir ayda%-22.29 düştü.
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Odine Teknoloji (#ODINE): Son bir ayda%-21.86 geriledi.
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Kuştur Kuşadası Turizm (#KSTUR): Son bir ayda%-20.75 geriledi.
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