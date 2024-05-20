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Bir ayda %49 arttı, borsada yatırımcının radarına girdi

Zeynep Aktaş, EKONOMİ Gazetesi için kaleme aldığı yazıda; ayda yüzde 49, yılda ise yüzde 226 kazandıran hisseyi açıkladı. Aktaş yazısında ayrıca, borsa yatırımcılarının radarına giren hisseleri de analiz etti. İşte o şirketler...

Bir ayda %49 arttı, borsada yatırımcının radarına girdi - Sayfa 1

Düşüştekiler

Çelik Halat (#CELHA): 3 gündür sürekli düşüyor. Bir ayda%-27.58 geriledi.

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Bir ayda %49 arttı, borsada yatırımcının radarına girdi - Sayfa 2

Çimbeton (#CMBTN): 5 gündür sürekli düşüyor. Bir ayda%-22.29 düştü.

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Bir ayda %49 arttı, borsada yatırımcının radarına girdi - Sayfa 3

Odine Teknoloji (#ODINE): Son bir ayda%-21.86 geriledi.

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Bir ayda %49 arttı, borsada yatırımcının radarına girdi - Sayfa 4

Kuştur Kuşadası Turizm (#KSTUR): Son bir ayda%-20.75 geriledi.

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