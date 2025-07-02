Bir dönem Ülker’in de ortağıydı: Çikolata devinden konkordato açıklaması; iflas kapıda!
Bir dönem Ülker’le de ortaklık yapan önde gelen çikolata üreticilerinden Modern Çikolata, mali sorunlar nedeniyle konkordato başvurusu yaptı. Çikolata devi resmen iflasın eşiğinde. İşte yapılan açıklama.
Türkiye’de sadece son bir yıl içerisinde çok sayıda firma konkordato başvurusunda bulundu. Bunlardan bazıları kendilerini toparlasa da, bazı firmalar ise iflas bayrağını çekmek zorunda kaldı.
Yerli otomobil Togg’un ve birçok otomobil markasının üretim tesislerini kuran Robo Otomasyon’un iflas başvurusunun ardından bir konkordato da çikolata devinden geldi.
Türkiye’de önemli sayılan birkaç markadan biri olan Modern Çikolata, iflasın eşiğine gelmiş durumda.